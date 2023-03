Bankenkrise um Credit Suisse: Was sich seit 2008 geändert hat

Die Schweizer Großbank Credit Suisse ist in letzter Minute durch eine Fusion mit der noch größeren UBS gerettet worden – das alles hat Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 geweckt. Doch gibt es entscheidende Unterschiede.

Bei Credit Suisse zahlen nicht in erster Linie Staat und Steuerzahler wie 2008 bei der Münchner Krisenbank Hypo Real Estate oder bei vielen anderen Instituten, die nach der Lehman-Pleite weltweit gerettet wurden. Neu ist, dass vor allem die Aktionäre und andere Banken mit ihren Anleihen herangezogen werden. Und die Notenbank, in dem Fall die Schweizerische Nationalbank, liefere sofort das nötige Geld dafür, sagt Jan Pieter Krahnen, der Gründer des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE:

"Es ist riskant, vor allem für die Zentralbank der Schweiz. Denn Zentralbanken sind heute der wichtigste Lieferant von Sicherheit im Finanzsystem. Sie liefern Liquidität und sichern erst einmal das Fortbestehen von Banken in einer akuten Krise: Solange, bis man aussortiert hat, wer eigentlich welche Verluste zu tragen hat." Jan Pieter Krahnen

Rettungsaktionen bei Lehman Brothers: verspätet und viel teurer

Bei Lehman, das war der große Unterschied, hatte die US-Regierung entschieden, die Bank erst einmal fallen zu lassen. Die anschließenden Rettungsaktionen kamen dann verspätet und machten die Angelegenheit unendlich viel teurer, weil es zu einem globalen Flächenbrand kam. Kaum zwei Jahre später entwickelte sich in Europa ab 2010 die vielschichtige Euro-Schuldenkrise, die auch eine Bankenkrise war. Wieder gab es eine Immobilienblase wie in Spanien und an den Märkten wurde gegen die Tragfähigkeit der Staatsschulden in einigen Euro-Ländern gewettet. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank sagte damals:

"Das Problem ist, glaube ich, dass man diskutiert, ob es so ein Lehman-Szenario geben könnte, also Übersprung-Effekte auf andere Länder. Ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird, weil auch die Europäer einige Maßnahmen ergriffen haben, die Übersprung-Effekte nicht zustande kommen lassen sollten. Das sind diese europäischen Rettungspakete. Aber auch die EZB steht sicherlich bereit, um im Zweifelsfall eingreifen zu können." Ulrich Stephan

Ein Machtwort von EZB-Präsident Mario Draghi beendete damals die negative Spekulation. Auf der anderen Seite musste Draghi die drohende Banken- und Staatspleite in Griechenland bekämpfen. Dort kam es zu einem Bank Run und die Sparer standen Schlange an den Geldautomaten. Dafür gab es direkte Sonderkredite von der Notenbank.

Pleite der Silicon Valley Bank - kein Überspringen auf andere Länder

Auch in den USA stehen jetzt die Sparguthaben der Kunden bei der Silicon Valley Bank und anderen Regionalbanken im Feuer. Die Anlagerisiken, die für die Banken mit steigenden Zinsen verbunden sind, wurden offenbar unterschätzt. Von einem Überspringen auf andere Länder ist nichts zu spüren. Aber eine bessere Einlagensicherung wäre auch in Europa denkbar, sagt Professor Krahnen:

"Wir haben Einlagensicherung für Sparer, für Kleinsparer usw. Bis 100.000 Euro ist diese Sicherheit sozusagen auch gesetzlich gewährleistet. Für alle anderen Einleger, und hier kommen wir zu dem eigentlichen (wie soll ich sagen), ja offenen Wunde, der offenen Stelle der Bankenregulierung Europas: für alle anderen Einleger - wie Unternehmen – gibt es die Sicherheit nicht. Und das löst jetzt gerade den Run aus, den wir gerade überall in der Welt gesehen haben". Jan Pieter Krahnen

In Deutschland ansässige Private und Genossenschaftsbanken sowie Sparkassen garantieren weit höhere Einlagen auch für Unternehmen. Diese Garantien sind aber freiwillig und im Krisenfall nicht einklagbar.