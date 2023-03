Bankenkrise: Gefahr für die Deutsche Bank?

Bei der Deutschen Bank erinnert man sich an viele Finanzskandale. Manche institutionellen Anleger wetten deshalb gern auf fallende Kurse. Solche spekulative Attacken soll es von Hedgefonds gegeben haben, die am jüngsten Kursrutsch der Aktie prächtig verdienten. Die Bankaktie hatte allein am Freitag bis zu 15 Prozent verloren. Was den deutschen Bundeskanzler zu einer ungewöhnlichen Ehrenerklärung für die Bank veranlasste:

"Die Deutsche Bank hat ihr Geschäftsmodell grundlegend modernisiert und neu organisiert und ist eine sehr profitable Bank." Bundeskanzler Olaf Scholz zu den Börsenverlusten am 24. März

Hintergrund sind die gestiegenen Kreditkosten für die Deutsche Bank, die sich gemessen an den Kredit-Ausfallversicherungen CDS (Credit Default Swaps) seit der Credit-Suisse-Pleite stark verteuert hatten. Ähnlich wie die Schweizer Krisenbank nutzte auch die Deutsche Bank zur Finanzierung ihres Eigenkapitals immer wieder bestimmte Anleihen, sogenannte AT-1-Anleihen. Das letzte Mal am 7. November und zuvor am 28. März 2022.

Bestimmte Anleihen sind in Verruf geraten

Diese Art der Finanzierung ist durch Credit Suisse in Verruf geraten. Per Notverordnung ließ die Regierung in der Schweiz solche Papiere im Wert von 17 Milliarden Dollar platzen - was vorher in dieser Form niemand für möglich gehalten hatte. Auch die Commerzbank bediente sich einiger AT-1-Anleihen, was nun nicht mehr so leicht möglich sein dürfte. In ganz Europa geht es um mehr als 250 Milliarden Euro an Eigenkapital, das die Banken bisher auf diese Weise finanzierten.

Sonderfall Deutsche Bank: Beim Greenwashing erneut ganz vorn mit dabei

Bei der Deutschen Bank mögen die alten Skandale aus der Ära von Vorstandschef Josef Ackermann und Investmentbanker Anshu Jain heute kein Thema mehr sein. Auf der anderen Seite war die hauseigene Investmentgesellschaft DWS mit ihren Fonds wie kaum ein anderer Konkurrent dem Vorwurf des Greenwashings ausgesetzt.

Im Kern geht es bei diesen Vorwürfen darum, dass Anlegern und Sparern Finanzprodukte schmackhaft gemacht werden, die besonders umwelt- und klimafreundlich sein sollen, es in Wirklichkeit aber nicht sind. Diese zweifelhafte Beratung wäre möglicherweise niemandem aufgefallen, wenn nicht eine DWS-Managerin als Insiderin die umstrittenen Praktiken angeprangert hätte und danach als engagierte Whistleblowerin aufgetreten wäre. In der Folge wurde das Top-Management der DWS weitgehend ausgewechselt. Vorstandschef Asoka Wöhrmann musste gehen, allerdings mit einem "goldenen Handschlag", der aus einer Abfindung in Höhe von 8,15 Millionen Euro bestand.