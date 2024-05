Banken vorsichtiger bei Krediten: Bremse für Wachstum

Bislang mussten Banken sich kaum Sorgen machen über Kreditausfälle: Die Zahl der Firmenpleiten und der Privatinsolvenzen war in den letzten Jahren bundesweit und auch in Bayern vergleichsweise niedrig. Doch künftig wollen Banken zurückhaltender sein bei der Kreditvergabe.

Banken zunehmend pessimistisch für deutsche Wirtschaft

Im Bankenbarometer der Unternehmensberatung EY äußerten sich diesmal fast die Hälfte (47 Prozent) aller Geldinstitute pessimistisch zur Wirtschaftslage. Neun Prozent erwarten sogar eine starke Eintrübung in den nächsten zwölf Monaten. Nur 30 Prozent halten eine Verbesserung für möglich. Das sind die bisher negativsten Werte bei dieser EY-Befragung.

Unter diesen Umständen könnte es für die deutsche Wirtschaft noch schwieriger werden, ihre schlechte Position als Schlusslicht in Europa zu verlassen und gegenüber den anderen EU- und Euroländern wieder aufzuholen. Aus Angst vor Kreditausfällen wollen die Banken hierzulande wegen der schwachen Konjunktur bei der Kreditvergabe vorsichtiger sein. Das ergab das Bankenbarometer, eine regelmäßige Umfrage der Unternehmensberatung EY.

Teufelskreis: Wenn weniger Wachstum zu immer weniger Krediten führt

Mit weniger Krediten, vor allem an Firmen, könnten die Banken das ohnehin niedrige Wachstum zusätzlich bremsen. Wenn Banken – wie zurzeit – fest mit einer weiteren Abschwächung der Konjunktur in Deutschland rechnen, steigt bei ihnen die Angst vor Kreditausfällen. Andererseits braucht die Wirtschaft in der Regel mehr Bankkredite, um zu wachsen.

Auf diese Weise könnte sich die negative Prognose der Banken ein Stück weit von alleine erfüllen. Da ohne Kredite in vielen Bereichen der Wirtschaft so gut wie kein Wachstum möglich ist, würden Banken und Sparkassen mit einem vorsichtigen Verhalten bei der Kreditvergabe selbst zu einer anhaltenden Konjunkturschwäche beitragen.

Banken wollen auch mit weniger Krediten mehr Geld verdienen

Ihre eigenen Gewinne sehen die Institute dem Bankenbarometer von EY zufolge nicht gefährdet. Höhere Zinsen und Gebühren sollten für gute Erträge sorgen.

Gefährdet ist in erster Linie die Kreditvergabe für Unternehmer und Selbständige, nicht so sehr für Privatpersonen. Verbraucherkredite gelten als stabil, mit einer langjährigen durchschnittlichen Ausfallquote von weniger als zwei Prozent. Bei Immobilienkrediten sollte es maximal ein Prozent sein, weil es hier um deutlich mehr Geld geht. Probleme gab es allerdings zuletzt bei Leasing und Finanzierung von Elektroautos, die schneller an Wert verloren als zunächst angenommen und gebraucht nur schwer verkäuflich sind.

Alter der Kreditnehmer zunehmend wichtig – vor allem bei Immobilien

Bei Immobilien gab es vor dem aktuellen Abschwung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus schon einige Einschränkungen, vor allem für ältere Kreditnehmer. Eine Altersdiskriminierung, also der Ausschluss aus dem Geschäftsleben allein nach Lebensjahren, ist zwar gesetzlich verboten. EU-Richtlinien laufen aber darauf hinaus, dass die allermeisten Kredite inzwischen bis zu Ende des Arbeitslebens zurückgezahlt werden müssen, was im Ergebnis ältere Personen benachteiligt.

EU schränkte Beleihung von Wohneigentum als Kreditsicherheit deutlich ein

Künftig soll der Gegenwert von finanzierten Immobilien auch nicht mehr als Sicherheit für ein Darlehen herhalten. Es zählen dann nur noch die laufenden Einkünfte, mit denen der Kredit zu tilgen ist. Früher war es dagegen üblich, mindestens bis zur Hälfte des möglichen Immobilienwerts ein Hypothekendarlehen praktisch aus sich selbst heraus zu finanzieren.

Wer Haus oder Wohnung kaufen wollte, musste daher immer nur einen kleinen Eigenanteil leisten. Nach den neuen Regeln kommt es dagegen vor allem auf die laufenden Haushaltseinkommen an und darauf, wie sicher diese Einkünfte auch in Zukunft sind.

Bundesregierung plant weitere Einschränkungen bei Privatkrediten

Bei den Immobilienkrediten will die Berliner Ampelkoalition seit Februar zusätzliche Einkommensgrenzen einführen, unter denen eine Bank oder Sparkasse solche Darlehen künftig nicht mehr vergeben darf. Wo genau diese Untergrenze für die Immobilienfinanzierung verlaufen, ist derzeit noch nicht bekannt. Sie soll Verbraucherinnen und Verbraucher davor schützen, sich mit den monatlichen Ratenzahlungen für Bankkredite zu übernehmen. Die Finanzbranche kritisiert das Vorhaben der Regierung als finanzielle Bevormundung und warnt davor, dass vor allem jüngere Familien sich dann möglicherweise kein Eigenheim mehr leisten könnten.