Bank Schilling aus Hammelburg von Münchner Bank geschluckt

Die Bank Schilling mit Hauptsitz in Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen) ist von der Münchner Merkur Bank übernommen worden. Ein entsprechender Rahmenvertrag wurde von beiden Seiten unterzeichnet, heißt in einer Pressemitteilung. Der Erwerb soll im vierten Quartal dieses Jahres vollzogen werden.

Marke "Bank Schilling" wird es wohl nicht mehr geben

Mit der Übernahme zählt die Merkur Bank nach eigenen Angaben mit einer Bilanzsumme von zwei Milliarden Euro zu den größten inhabergeführten deutschen Banken. Die Marke "Bank Schilling" wird wohl verschwinden. Nach dem Zusammenschluss will das Unternehmen eigenen Angaben zufolge als "Merkur Privatbank" auftreten. Die rechtliche Umfirmierung soll nach der Hauptversammlung im Juni 2020 erfolgen.

"Mit diesem Schritt stellen wir die Weichen für weiteres Wachstum und bauen unsere Marktrelevanz aus. Wir steigern den Ertrag und die Investitionskraft", wird der geschäftsführende Gesellschafter der Merkur Bank Marcus Lingel in der Pressemitteilung zitiert. Sowohl die Filialnetze, als auch die Geschäftsbereiche der beiden Unternehmen würden sich perfekt ergänzen, heißt es weiter.

Neue Führungsebene nach Übernahme

Neues Mitglied der Geschäftsführung ist Andreas Maurer. Er soll sich von Hammelburg aus um die Leitung und Integration der Standorte der Bank Schilling kümmern. Matthias Busch, bisher Vorstandsmitglied der Bank Schilling, soll als Generalbevollmächtigter die Verantwortung für die zehn Schilling-Filialen übernehmen.

350 Mitarbeiter in sechs Bundesländern

Die 1929 gegründete Bank Schilling & Co AG verfügt derzeit über 16 Filialen und vier Geschäftsstellen in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Nach eigenen Angaben beschäftigt das Bankinstitut mit Tochtergesellschaften etwa 350 Mitarbeiter.

Bank Schilling aus Hammelburg in den Schlagzeilen

In die Schlagzeilen geraten war die Bank Schilling in Hammelburg durch einen aufsehenerregenden Prozess. Der Eigentümer und zwei Mitangeklagte waren beschuldigt worden, beim millionenschweren Verkauf einer Kurklinik in Bad Bocklet die vorherigen Eigentümer übervorteilt zu haben.

Im Oktober 2018 hatte der Prozess am Landgericht Würzburg begonnen. Doch wegen strittiger Gutachten ruht das Verfahren mittlerweile und muss wohl neu aufgerollt werden. Ein Zeitpunkt dafür ist noch nicht bekannt.