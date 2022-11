Bangen um den Winter-Tourismus: So will Bayern die Saison retten

Ein Winterurlaub ist eigentlich immer etwas Schönes. Aber seit der Corona-Krise kommt die bayerische Tourismusbranche nicht mehr zur Ruhe. Auch in diesem Winter herrscht wieder Anspannung, so der Sprecher der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen, Jörn Homburg.

Natürlich sei die Gesamtlage sehr herausfordernd. Nach Corona sieht er sich mit der nächsten Herausforderung konfrontiert: Die Energiekrise. Jörn Homburg versucht, Zuversicht auszustrahlen und meint, er sei sich sicher, dass der Betrieb auch diese Krise meistern wird. Damit das gelingt, hat sich das Team der Bergbahnen eine Strategie ausgedacht.

Energiesparen als große Herausforderung für die Betriebe

Ein Mittel, um die Krise zu meistern, ist das Sparen von Energie. Doch wie funktioniert das in der Praxis? Das heißt für die Seilbahnbetreiber konkret, dass sie bei weniger Gastaufkommen langsamer fahren mit den Bahnen. Hier sei es ihnen aber wichtig, dass keine Wartezeiten an den Liften entstehen. Allgemein ist das Thema Qualität ein großes Anliegen für die Betriebe. Doch diese könnte in der anstehenden Wintersaison zunehmend leiden.

Eingeschränkte Öffnungszeiten und Mangel beim Service

Es ist keine leichte Saison, in die der bayerische Tourismus steuert. Viele Betriebe mussten in diesem Jahr bereits mehrfach die Preise erhöhen. Wegen steigender Kosten für Energie, Personal und Lebensmittel. Gleichzeitig sitzt bei den Gästen das Geld nicht mehr so locker.

Ein weiteres Problem der Branche ist der Fachkräftemangel. Zum Teil müssten Öffnungszeiten eingeschränkt werden und der Service leide, so Angelika Schäffer, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Franken. Manche Abläufe in den Restaurants würden einfach länger dauern. Da sei auch ein bisschen mehr Geduld gefragt, so Schäffer.

Wirtschaftsminister fordert mehr Geld für Personal

Bayern sei bisher ein eher preiswertes Tourismusland gewesen, so Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Künftig werde man mehr in Qualität investieren und das Personal besser bezahlen müssen, um die Berufsbilder in der Tourismus- und Gastro-Branche attraktiver zu machen. Auch wenn das den Tourismus in Bayern weiter verteuern werde.

Keine Corona-Beschränkungen im Winter erwartet

Aiwanger blickt mit Optimismus auf die kommende Wintersaison: "Obwohl steigende Lebensmittelpreise und hohe Energiekosten der Tourismusbranche zu schaffen machen, sehe ich mit Zuversicht auf die nächsten Monate. Die Betriebe können sich auf eine stabile Nachfrage verlassen", so Aiwanger bei der Eröffnung des Bayerischen Tourismustags in München. "Wir erwarten den ersten Winter wieder ohne Corona-Beschränkungen. Und auch wenn viele Haushalte sparen müssen, stehen Urlaub und Freizeit ganz oben auf der Wunschliste."

Ferienwohnung statt Hotel im Winter?

Wie der kommende Winter für die Branche werden wird, ist schwer vorherzusagen. Denn einerseits bestehe bei den Gästen Nachholbedarf – nach zwei entbehrungsreichen Corona-Wintern. Aber sie seien auch sparsamer geworden, so Oswald Pehel, Geschäftsführer von Tourismus Oberbayern und München.

Er verzeichnet einen Boom im Bereich der Privatvermieter von Ferienwohnungen. Es könnte sein, dass die Menschen verstärkt Ferienwohnungen suchen und weniger ins Hotel gehen – sicher sei das aber nicht.

Unentschlossenheit der Gäste steigt

Einen weiteren Trend beobachten die Tourismusmanager in ganz Bayern: Die Gäste sind unentschlossener als früher. Sie buchen kurzfristiger, so die Geschäftsführerin der Bayern Tourismus Marketing Gmbh, Barbara Radomski.

Ihr mache Mut, dass die Studien grundsätzlich sagen, dass die Menschen Zeit und Lust hätten, in den Urlaub zu fahren. Die Menschen seien erschöpft und wollten raus. Aber natürlich warten erstmal viele ab und zögern. Viele wollen wohl erstmal abwarten, wie sich die eigene finanzielle Situation entwickelt.

Hoffnung der Branche auf Nachholbedarf der Menschen

Jetzt, vor Beginn der Wintersaison verbreitet die Branche auch noch mal so richtig Optimismus. Trotz Krise. Wer jetzt in eine positive Kommunikation gegenüber potenziellen Gästen investiere, habe beste Chancen, die Lust auf den Urlaub zu wecken. So sieht es auch Jörn Homburg, Sprecher der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen. Die Stimmung sei absolut positiv. "Wir freuen uns auf den Winter. Wir freuen uns auf die Gäste. Und wir freuen uns vor allen Dingen auf das Skifahren", so Homburg.