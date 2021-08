Kein Bier ohne Bamberger Brauerei-Anlagenfabrik Kaspar Schulz

Seit fast 1.000 Jahren wird in Bamberg Bier hergestellt. Dreizehn familiengeführte Brauereien gibt es in der Stadt – und sie beliefern nicht nur den heimischen Markt. Die Brauereimaschinenfabrik von Johannes Schulz-Hess sorgt dafür, dass die Brauereien produzieren können. Der Traditionsbetrieb stellt Brau- und Mälzungsanlagen aus Edelstahl her. Er gehört damit zur Bamberger Braukunst wie der Hopfen zum Bier.

Unternehmen in der zehnten Familiengeneration

Der Betrieb existiert seit 1677. Eine Firmenchronik dokumentiert die Entwicklung der ehemaligen Kupferschmiede – die Mitte des 18. Jahrhunderts auch das Dach des Bamberger Doms eingedeckt hat. Im Lauf der Geschichte mussten die Vorfahren von Johannes Schulz-Hess viele Krisen meistern. Vom Jahrtausend-Hochwasser 1784 bis hin zu den beiden Weltkriegen und mehreren Währungsreformen.

"Ich glaube, dass wir uns immer wieder zum richtigen Zeitpunkt spezialisieren konnten. Das ist eine der Überlebensstrategien gewesen. Und eine weitere ist es, eigentlich immer nur einer Familie zu übergeben, also einem Nachfolger. Ansonsten, nach zehn Generationen, wäre das Unternehmen ja schon längst komplett zersplittert." Johannes Schulz-Hess, Kaspar Schulz GmbH

International mit exzellentem Ruf

Sudhäuser von Kaspar Schulz genießen international einen exzellenten Ruf. Als einziges deutsches Unternehmen in der Branche produziert der Betrieb noch immer alle Teile im eigenen Haus. Die Erhaltung des Standorts Bamberg ist nach fast 350 Jahren ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie.

"Uns Franken wird ja nachgesagt, dass wir sehr bodenständig sind", sagt Johannes Schulz-Hess. "Wir wollen eben den Fokus selbst auf unsere Produkte, auf die Qualität haben und deswegen versuchen wir, die ganze Wertschöpfung hier im Werk in Bamberg zu halten."

Zum Artikel: Weltweiter Bierausstoß sinkt weniger stark als befürchtet

Geschäftsbeziehung mit langer Tradition

Die Brauerei Kundmüller in Viereth-Trunstadt hat im vergangenen Jahr drei Millionen Euro in eine neue Anlage investiert. Ein anderer Lieferant als Kaspar Schulz wäre für den Familienbetrieb nicht in Frage gekommen, sagt Oswald Kundmüller. "Auf jeden Fall der regionale Gedanke spielt eine große Rolle. Der spielt bei uns in der ganzen Brauerei eine große Rolle. Unsere Rohstoffe, unsere Zulieferer - das versuchen wir so regional wie möglich aufzustellen."

Schon seit 1874 wird das Weiherer Bier in einem Sudhaus von Kaspar Schulz gebraut – und hat schon viele nationale und internationale Auszeichnungen erhalten.

Neues Geschäftsfeld durch Corona

Die Folgen der Corona-Pandemie mit Lockdowns überall auf der Welt haben dem Brauereimaschinen-Hersteller schwer zu schaffen gemacht. Der Umsatz ist zeitweise um 30 Prozent eingebrochen. Derzeit sind die Auftragsbücher aber wieder voll – und kein einziger Mitarbeiter hat hier seinen Arbeitsplatz verloren. "Es war aber trotzdem eine extrem anspruchsvolle Zeit. Ist es auch noch", sagt Johannes Schulz-Hess.

Die Pandemie hat dem Betrieb allerdings auch ein neues Geschäftsfeld eröffnet. Hier werden jetzt auch Reinigungsmittel-Behälter für die Produktion des Impfstoffes von Biontech hergestellt. Ausgleichen kann das den Umsatzverlust aber bei weitem nicht. "Letztendlich muss man professionell damit umgehen", sagt Schulz Hess. "Ich möchte aber auch nicht jammern. Wenn man in unsere Historie zurückblickt, gab es auch andere Schicksalsschläge, die weitaus schlimmer waren. Insbesondere, wenn man natürlich an die Weltkriege denkt."