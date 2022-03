Eröffnung des neuen Bosch-Logistikzentrums für Ende Mai geplant

Das neue Bosch Logistikzentrum im Bamberger Hafen wird Ende Mai in Betrieb genommen. Das teilt das Unternehmen auf BR-Anfrage mit.

Bosch Logistikzentrum mit Büros und Kantine

Seit vergangenem Juli wird das Logistikzentrum auf rund 10.000 Quadratmetern gebaut. Hinzu kämen noch Büros und eine Kantine für 180 Mitarbeiter, so Frank Herbst von der Firma Herbst Logistik. Die Bamberger Firma führt den Bau im Hafen durch.

Hochmodernes Paletten-Regallager

In dem neuen Logistikzentrum sollen alle Produkte gelagert und versendet werden, die in den fünf Bosch-Werken in Bamberg produziert werden, so Herbst. Darunter fallen unter anderem Einspritzsysteme für moderne Verbrennungsmotoren sowie die stationäre Brennstoffzelle. Bis Ende 2024 will Bosch einen dreistelligen Millionenbetrag in die Produktion von Brennstoffzellen investieren. Auch das Werk in Bamberg profitiert davon.

Das neue Logistikzentrum soll nach Bosch-Angaben über ein hochmodernes Paletten-Regallager verfügen. Bosch betreibt das Logistikzentrum als langfristiger Mieter auf den Flächen von Bayernhafen.