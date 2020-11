Bamberg als Vorbild? Schlachthof soll städtische GmbH werden

Der Bamberger Schlachthof soll zu einer städtischen GmbH werden. Das empfiehlt der Finanzsenat dem Bamberger Stadtrat. Eine Privatisierung wie beispielsweise im benachbarten Bayreuth komme in Bamberg nicht in Frage. Zur Begründung heißt es auf Nachfrage des BR, in Form einer Gesellschaft könne die bevorstehende Erneuerung der EU-Zulassung leichter erfolgen. Die Einführung jener Zulassung, verbunden mit strengen Hygieneauflagen im Jahr 2009, führte zum vorerst letzten großen Sterben der Schlachtbetriebe in Bayern.

Bamberg: Fleisch-GmbH statt Schlachthof im Regiebetrieb

In den 1960er Jahren wurden viele kommunale Schlachthöfe in Bayern privatisiert. Nicht so in Bamberg. Bis heute betreibt die Stadt den Schlachthof in Form eines Regiebetriebes. Über ein bei der Stadtverwaltung angesiedeltes Amt stellt die Stadt den Schlachthof derzeit privaten Schlachtbetrieben gegen eine Miete zur Verfügung. Die Änderung der Geschäftsform soll aber auch wirtschaftliche Vorteile haben. So haftet die Stadt nicht mehr zwangsläufig im Falle einer Insolvenz des Schlachthofes.

Tönnies und Südfleisch größte Kunden des Bamberger Schlachthofs

Eine solche, durch einen der großen Schlachtkonzerne herbeigeführte Insolvenz, ist bereits von Mitgliedern des Stadtrates befürchtet worden. Große Schlachtkonzerne wie Tönnies oder Südfleisch könnten so den Schlachthof übernehmen. Rund 1.000 Schweine und 150 Rinder werden dort täglich geschlachtet - etwa 60 Prozent davon durch die beiden Großkunden. Außerdem könnte die Verwaltung im Rathaus überfordert sein, wenn künftig Lohnschlächter übernommen werden müssten. Dazu könnte es kommen, weil die Politik im Zuge des Hygieneskandals beim Fleischkonzern Tönnies Leiharbeit in der Branche verbieten will. Im Juni hatten sich in einem Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück 1.300 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Leiharbeit in der Fleischindustrie soll verboten werden

Betrieben ab 50 Mitarbeitern in der Fleischindustrie soll es laut Gesetz künftig verboten sein, Leiharbeiter einzustellen. Ob und wie das Gesetz kommt, ist aber noch unklar. Zwischen Union und SPD gibt es darüber Streit. Wieviele Anstellungen und auch welche Kosten damit auf die Stadt zu kämen, könne man noch nicht sagen, heißt es auf Nachfrage des BR. Der Bamberger Schlachthof beschäftigt derzeit etwa 140 Mitarbeiter, davon etwa 25 im öffentlichen Dienst.

Millionenprojekt: Erneuerung der Schlachtanlagen nötig

Mit der Verantwortung für weitere Teile des Personals soll aber auch eine bessere Kontrolle der Abläufe im Schlachthof einhergehen. Immer wieder war in der Vergangenheit von Verstößen gegen das Tierwohl die Rede, weil Schlachtprozesse zu lange dauerten. Die Stadt bestritt das stets. Mit der Ernennung eines Geschäftsführers sollen daher auch die Verantwortlichkeiten geklärt werden. Dazu steht die Erneuerung der weitestgehend aus den 1980er Jahren stammenden Schlachtanlagen bevor. Von einem Investitionsstau in Millionenhöhe ist die Rede, der ebenfalls in Form einer Gesellschaft besser abgebaut werden könne.

Landwirte fordern mehr Geld

Zu guter Letzt könne eine Gesellschaft besser und schneller auf Marktveränderungen sowie auf Anforderungen von Lieferanten und Kunden zu reagieren, heißt es aus dem Bamberger Rathaus. Erst am Dienstag protestierten Landwirte vor dem Schlachthof und forderten eine bessere Bezahlung für ihre Produkte.

Bamberger Stadtrat entscheidet am 18. November über Schlachthof

Die Entscheidung zur Überführung des Schlachthofes in eine städtische GmbH will der Bamberger Stadtrat am 18. November fällen. Sie soll dann zum Jahreswechsel vollzogen werden.