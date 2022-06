"Balkonkraftwerke": Weidener Stadtrat entscheidet über Zuschuss

Der Weidener Stadtrat entscheidet am heutigen Montag über eine Bezuschussung privat betriebener Stecker-Solaranlagen. Bis zu 100 Euro soll es laut der Beschlussvorlage der Stadt für die Neuanschaffung geben.

In Solarenergie investieren

Stecker-Solaranlagen, auch Balkonkraftwerke genannt, sind etwa einen Meter achtzig lange und einen Meter breite Solarpanels, die meistens am Balkongeländer oder auf Dachflächen installiert werden. Der Strom wird dann per Steckdose in den Stromkreis des Hauses oder der Wohnung eingespeist.

Laut der CSU im Weidener Stadtrat, die auch Initiator des Antrags ist, hätten vor allem Mieter so die Möglichkeit, mit nur etwa 350 bis etwas über 1.000 Euro Einsatz niederschwellig in Solarenergie zu investieren.

Strom für den Eigenbedarf

Ein solches Mini-Kraftwerk bringe dann vor allem einen Vorteil für den Eigenbedarf. Für eine Netzeinspeisung seien die Anlagen mit ein bis zwei Solarpanels und einer Energieleistung von etwa 200 bis 600 kWh pro Jahr zu schwach. Bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde, rechnet die Weidener CSU, habe sich die Anlage nach spätestens zehn Jahren amortisiert.

Laut der Verbraucherzentrale in Bayern sind die Anlagen nicht genehmigungspflichtig. Es genüge eine Anmeldung bei Stromanbieter und Bundesnetzagentur. Auch der Hauseigentümer müsse zwar um Erlaubnis gebeten werden, diese aber in der Regel auch erteilen.

Kampagne für erneuerbare Energien

Zusätzlich zum Förderprogramm steht laut Stadtverwaltung auch eine viermonatige Kampagne für private Investitionen in erneuerbare Energien auf der Tagesordnung. Die soll nach dem Abschluss des Klimaschutzkonzepts - also voraussichtlich Ende 2023 starten. Ein Förderprogramm des Bundes oder des Freistaats gebe es für solche Anlagen bisher nicht. Die Stadtratssitzung beginnt um 15 Uhr.