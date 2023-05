Bahnstreik: Auch in Schwaben stehen die Züge still

Gut zwei Tage vor dem angekündigten Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG gilt auch für Schwaben: Alle Züge stehen zwischen Sonntagabend bis Mittwochfrüh still. Zwar gehen die Mitarbeiter der kleineren Bahnunternehmen nicht in den Ausstand, aber die Stellwerke und Leitstellen werden bestreikt. Und deshalb können die Züge nicht fahren.

Beeinträchtigungen schon ab Sonntagnachmittag

Der Streik könnte nach Ansicht der Bahnbetreiber auch schon seine Schatten vorauswerfen: "Bereits am frühen Nachmittag" sei mit kürzeren, überfüllten Zügen zu rechnen, erklärt DB Regio. Auch Bayerische Regiobahn und Go-Ahead rufen ihre Fahrgäste deshalb dazu auf, sich am Sonntag schon frühzeitig auf den Weg zu machen.

Vereinzelte Zugausfälle könnten vor Streikbeginn am Sonntagabend nicht vermieden werden. Der Grund: Die Bahnunternehmen müssen ihre Züge rechtzeitig abstellen; wenn irgend möglich auch dort, wo sie am Mittwochmorgen nach Streikende wieder gebraucht werden, um nach Fahrplan zu fahren. Die Bayerische Regiobahn BRB erklärt, "schon nach 19 Uhr" müssten am Sonntag die ersten Fahrzeuge "aus dem regulären Betrieb genommen" werden. "Aller Voraussicht nach" werde in Schwaben von Augsburg über Buchloe bis nach Füssen "kein Zugverkehr stattfinden können".

Busse zum Teil ebenfalls vom Streik betroffen

Auch Busersatzverkehr sei nicht möglich, weil viele regionale Busunternehmen Tochtergesellschaften der DB seien und ebenfalls bestreikt würden. Das gilt beispielsweise auch für die Busse von "Regionalverkehr Allgäu" (RVA). Auch Schulbusse würden ausfallen, erklärt die DB. Betroffen seien alle Linien im Bereich Füssen, die Strecken Kempten-Obergünzburg-Kaufbeuren sowie Obergünzburg-Markt Rettenbach-Sontheim.

Allerdings hat die RVA auch zahlreiche Linien an Subunternehmen vergeben, die nicht bestreikt werden. Diese Busse sollten dann zumindest fahren.

Die Verkehrsverbünde, wie etwa im Landkreis Lindau der "Bodo" (Bodensee-Oberschwaben), raten ihren Kunden, sich online zu informieren, um nicht vergebens an der Haltestelle zu stehen.

EVG verhandelt für 230.000 Mitarbeiter

Die EVG hatte die Beschäftigten am Donnerstag zu einem Ausstand aufgerufen, der von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Dienstagabend, 24 Uhr, dauern soll. Die Gewerkschaft verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei rund 50 Bahn- und Busunternehmen und besteht auf zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr.