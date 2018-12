29.12.2018, 06:44 Uhr

Bahn sucht händeringend nach Fachkräften

Haben Sie in letzter Zeit versucht, einen Handwerker zu bekommen? Schwierig, in Zeiten der Hochkonjunktur. So ähnlich geht es auch der Deutschen Bahn und anderen Eisenbahnunternehmen. Personalmangel! Deshalb ruckelt es nun im System Schiene.