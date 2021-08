Lokführer-Gewerkschaft GDL streikt ab heute Abend

Wer in den vergangenen Wochen mit der Bahn in den Urlaub gefahren ist, steht nun vor einer unsicheren Rückreise. Denn für Bahnkunden könnten die nächsten Wochen schwierig zu planen sein: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) treibt Ihre Streik-Pläne voran. Am Montag endete die Urabstimmung, in der die Mitglieder über den Arbeitskampf entscheiden. Heute nun präsentierte GDL-Chef Claus Weselsky das Ergebnis.

Bahn-Streik: Frachtverkehr zuerst betroffen, dann folgt Personenverkehr

Die Lokführergewerkschaft GDL hat sich für einen Streik bei der Deutschen Bahn entschieden. Bei der Urabstimmung der Gewerkschaft stimmten 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Arbeitskampf.

Bahnreisende müssen noch in der Ferienzeit mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Die Lokführer-Gewerkschaft GDL werde am Dienstagabend mit dem Frachtverkehr bei der DB Cargo ihren Streik beginnen, sagte GDL-Chef Claus Weselsky. Danach folge ab Mittwoch der Personenverkehr. Der Streik ende am 13. August um 02.00 Uhr.

Weselsky gab dem Management der Deutschen Bahn die Schuld für die Eskalation mitten in der Ferienzeit. "Wer den Arbeitnehmern in die Taschen greifen will und sich selbst schamlos bedient, hat eine Antwort verdient, wie wir sie geben werden", sagte Weselsky. Die Gewerkschaft sei sich ihrer Verantwortung bewusst. Jedoch: Es gebe "keinen günstigen Zeitpunkt" für einen Streik, "nicht mal nachts".

GDL dürfte viele Ferienreisende aber auch die Pendler treffen

Allerdings: die Mitglieder der Konkurrenzgewerkschaft EVG dürfen nicht streiken. Auch die Beamten bei der Bahn nicht. Und im Regionalverkehr sind viele private Betreiber unterwegs. Auch die haben ihren eigenen Tarifvertrag, der noch gilt. Die GDL will inzwischen nicht mehr nur das Zugpersonal organisieren sondern auch die anderen Beschäftigte im Konzern wie die im Stellwerk. Sind die im Streik dann wird der Verkehr auf der Schiene schnell lahmgelegt. Die Bahn hat in früheren Konflikten oft einen Notfall- Fahrplan aufgestellt. Ob diesmal auch, das lässt der Konzern noch offen. Man werde – verspricht Personalvorstand Martin Seiler – alles tun, um die Folgen eines Streikes für die Fahrgäste so gut wie möglich zu begrenzen.

Die GDL fordert unter anderem Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent sowie eine deutliche Corona-Prämie im laufenden Jahr.

Wegen der Pandemie will sich die Bahn aber am "Notlagentarifvertrag" der Flughäfen orientieren, der eine ähnliche Erhöhung um 3,2 Prozent auf einen längeren Zeitraum und spätere Stufenzeitpunkte vorsieht - bei einer Vertragslaufzeit von 40 Monaten. Hinzu kämen Leistungen zur Altersvorsorge und der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen.

Deutsche Bahn zeigt sich empört

Die Bahn kritisierte die Ankündigung der GDL scharf und sprach von einer "unnötigen Eskalation auf dem Rücken der Bahnkunden". "Die GDL-Spitze eskaliert zur Unzeit", erklärte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. "Gerade in einem systemrelevanten Bereich wie der Mobilität gilt es jetzt, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und nicht unsere Kunden zu belasten." Kritik gab es auch an der Kurzfristigkeit der angekündigten Maßnahmen.

Die Tarifrunde zwischen der Bahn und der Gewerkschaft steckt fest. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, Unwahrheiten zu verbreiten und kein Interesse an Verhandlungen zu haben. Die Konkurrenzgewerkschaft EVG hatte schon im vergangenen Herbst einen Tarifabschluss mit der Bahn unterschrieben. Dieses Jahr gab es eine Nullrunde, Anfang 2022 erhalten die Beschäftigten 1,5 Prozent mehr Geld. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen.

Urabstimmung juristisch umstritten

Nach den Statuten der Gewerkschaft sind die Stimmen von "75 Prozent der an der Urabstimmung beteiligten stimmberechtigten Arbeitnehmer" notwendig. Es gibt aber auch die juristische Kritik, dass die Zustimmungsquote auf die Gesamtzahl der Mitglieder bei der Bahn bezogen berechnet werden müsse.

Wie viele der 37.000 GDL-Mitglieder in Diensten der Deutschen Bahn stehen, legt die Gewerkschaft nicht offen. Nach eigenen Angaben vertritt sie gut 80 Prozent der Lokführer der Bahn sowie 40 Prozent der Zugbegleiter. Sie bemüht sich auch bei Fahrdienstleitern, an Bahnhöfen und Werkstätten der Bahn um eine größere Basis. Dabei rivalisiert sie mit der EVG.

Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert Streik als "zu kurzfristig"

Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert, dass die GDL den Streik "deutlich zu kurzfristig" angekündigt habe. Wie der Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann sagte, richte sich ein Streik bei der Bahn nicht nur gegen das Unternehmen, sondern auch gegen weite Teile der Bevölkerung. Und die Kunden brauchten mehr Zeit, um Reisen umzuplanen. "Viele Fahrgäste können nicht ausweichen", so Naumann, der es für notwendig hält, Streiks rechtzeitiger anzukündigen. "Es sollten mindestens 24 Stunden sein, besser noch 48 Stunden." Er appellierte an die Tarifpartner, weiter zu verhandeln. "Muskelspiele bringen niemanden weiter."

Schon lange fordern Fahrgastvertreter feste Streikfahrpläne, die die Bahn und ihre Gewerkschaften außerhalb von Tarifkonflikten vereinbaren sollten. So könnte für die Fahrgäste im Fall von Arbeitsniederlegungen ein Notangebot aufrechterhalten werden. Als Beispiel dafür nannte Naumann Italien.