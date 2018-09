Bahn startet Digitalisierung

Auf der Eisenbahnmesse "Innotrans" in Berlin will die Deutsche Bahn offiziell den Aufbruch ins digitale Zeitalter einläuten. Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla stellt mit Vertretern des Bundesverkehrsministeriums seine Pläne vor. Experten haben verschiedene Bahntrassen ausgesucht, auf denen mit Hilfe digitaler Zugleitung mehr Züge als bislang fahren können.

Bisher nur eine volldigitalisierte Strecke in Deutschland

Die einzige volldigitalisierte Strecke in Deutschland verläuft momentan von München nach Berlin. Dort gibt es zum Teil nicht einmal mehr Signale. Der Zug wird über GPS und Magnetstreifen am Boden geleitet. Allerdings ist das Streckennetz der Bahn insgesamt 40.000 Kilometer lang. Dieses digital aufzurüsten, ist ein Jahrhundertprojekt und wird Milliarden verschlingen. Deshalb haben sich die Experten in einem ersten Schritt verschiedene Strecken vorgenommen, auf denen es besonders eng zugeht.

Strecken nach Österreich und Italien könnten digitalisiert werden

Wie schon bekannt wurde, werden dazu in Bayern zum Beispiel die Strecken von München nach Freilassung und Kiefersfelden gehören. Mit Hilfe der Digitalisierung soll nämlich auch Zugverkehr ins Ausland einfacher werden, vor allem im Güterverkehr. Zwanzig Prozent mehr Züge könnten so auf derselben Strecke fahren. Und es müssten keine neuen Trassen gebaut werden, wenn die vorhandenen besser ausgelastet sind. Denn neue Strecken zu bauen, dauert länger und ist noch viel teurer. Aber auch die Umrüstung kostet viel Geld, das die Bahn nicht hat. So wird spannend werden, mit welchen Vorgaben der Bund noch einmal Mittel zuschießt.