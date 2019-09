Bahn profitiert am meisten vom Klimapaket des Bundes

Für Bahnchef Richard Lutz enthielt das Klimapaket eine große Überraschung. Dass der Bund der Bahn AG bis 2020 jedes Jahr eine Milliarde Euro extra in Form einer Kapitalerhöhung zukommen lässt, damit hatte Lutz sicherlich nicht gerechnet. Und, was vollkommen neu ist, diese Mittel sind nicht zweckgebunden.

30 neue Züge für die "überraschende" Zusatz-Milliarde

Sogleich hat der Bahnchef für eine Milliarde Euro 30 neue Züge bestellt, sehr zum Ärger von privaten Konkurrenten. Die bekommen ihre Züge nämlich nicht vom Staat geschenkt. Die Mittel dafür sollte vorher auch die Bahn AG selbst erwirtschaften. Doch dafür hat es zuletzt nicht mehr gereicht, ohne Schulden zu machen.

20 Milliarden Euro Bahn-Hilfen

Zusammen mit dem niedrigeren Mehrwertsteuersatz für Fahrkarten enthält das Klimapaket so bereits mehr als 20 Milliarden Euro für die Bahn AG. Den Steuervorteil versprach der Bahnchef, an die Fahrgäste weiter zu geben. Der Bund verzichtet außerdem in den nächsten Jahren auf die Auszahlung einer Dividende. Das alles gibt es obendrauf auf die ohnehin üblichen Bahn-Subventionen in zweistelliger Milliardenhöhe.