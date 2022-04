Bahn plant Großinvestitionen am Knoten Regensburg

Die Deutsche Bahn will den Knoten Regensburg ausbauen und investiert in den nächsten Jahren einen Milliardenbetrag. Klaus-Dieter Josel, der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn in Bayern, stellte am Donnerstag die geplanten Projekte vor. Ein Großteil der Maßnahmen ist schon bekannt. Die Bahn investiere "auf Rekordniveau“ und habe "tolle Projekte" vor. Dazu gehören die Elektrifizierung der Strecke Regensburg-Martredwitz und der mehrgleisige Ausbau der Strecke Regensburg-Obertraubling, betonte der bayerische Bahn-Chef.

Strecke nach Obertraubling wird ausgebaut

Die Vorplanung für den Streckenausbau Obertraubling-Regensburg soll Ende 2024 abgeschlossen sein. Diese Strecke ist derzeit ein Nadelöhr mit nur zwei Gleisen. Hier sollen ein drittes und vielleicht sogar ein viertes Gleis gebaut werden.

Zentrales Containerdepot geplant

Ein weiteres Großprojekt ist die Erweiterung des Containerdepots beim Ostbahnhof. Derzeit gibt es vier Containerstandorte in Regensburg. Das bringe viel LKW-Verkehr zwischen den Standort mit sich, so Josel. Die Bahn will ein großes Containerdepot bauen, das pro Tag 600 Containerbewegungen schaffen soll und das bereits im August 2026 in Betrieb gehen soll.

Neuer Umschlagbahnhof

Eine zentrale Rolle in den Planungen der Deutschen Bahn spielt auch der Neubau eines Umschlagebahnhofs in Regensburg. Dieses Terminal für den Kombinierten Verkehr (KV) Schiene-Straße soll in Regensburg-Burgweinting entstehen. Der Bau des KV-Terminals mit fünf Gleisen soll es ermöglichen, dass dort 40 Meter lange Züge bedient werden können.