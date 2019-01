Bahn leidet unter Fachkräftemangel

Eigentlich ist es leicht absurd. Da bekommt das Regensburger Unternehmen Agilis den Bayerischen Eisenbahnpreis, die sogenannte "Adlermedaille", für besondere Qualität im bayerischen Bahnverkehr. Und das, obwohl zuletzt immer wieder Agilis-Züge ausgefallen sind, weil Lokführer fehlen. Thomas Prechtl von der staatlichen Bayerischen Eisenbahngesellschaft nimmt Agilis in seiner Laudatio in Schutz:

"Dieses Phänomen von kurzfristigen Leistungsausfällen wegen Personalmangel trifft nicht nur Agilis, sondern das ist ein Problem, was die ganze Bahnbranche im Moment trifft. Der Markt für Lokführer ist leergefegt. Der Mangel an Fachkräften ist auch bei uns hier angekommen und deutlich spürbar." Thomas Prechtl

Azubis und Quereinsteiger gesucht

Agilis bildet jetzt Lokführer in Schnellkursen aus. Ein großer Bahntag im April, den die Staatsregierung gemeinsam mit den Bahnunternehmen veranstaltet, soll für das Image von Bahnberufen werben. Es geht darum, Azubis und Quereinsteiger in die Branche locken. Das ist bitter nötig. Denn es fehlt an Lokführern und anderem Personal, sagt Klaus-Dieter Josel, Konzernbeauftragte der Deutschen Bahn für Bayern:

"Auch bei der Instandhaltung ringen wir darum, dass wir Elektriker und Elektromechaniker gewinnen. Da ist gerade der Münchner Markt sehr schwierig und sehr angestrengt." Klaus-Dieter Josel

Sanierungsrückstau aufholen

Und so ist zwar die Sicherheit bei jedem Zug gewährleistet, versichert die Deutsche Bahn. Aber nicht mehr, dass zum Beispiel die Toiletten funktionieren, wenn ein ICE losfährt. 800 Baustellen gleichzeitig – die Bahn arbeitet verstärkt an ihrem Netz – es müsste aber eigentlich noch mehr gemacht werden, um den Sanierungsrückstau aufzuholen, sind sich die Experten einig. Allerdings wäre es für die Bahn auch mit mehr Geld nicht einfach, es zu verbauen, denn auch Bauarbeiter und Ingenieure fehlen.

Vernachlässigung der Bahn zugunsten des Autos

Winfried Karg vom Fahrgastverband Pro Bahn sieht hier die Folgen einer jahrzehntelangen Vernachlässigung der Bahn im Autoland Deutschland. Für den Börsengang habe man die Bahn auf schwarze Zahlen trimmen wollen und auf Teufel komm raus gespart. Die Spätfolgen seien immer noch auszubaden, mit zu wenig ICEs, maroden Strecken, nicht sanierten Brücken, und anderem. Das seien Dinge, die Jahre dauerten. Auch weil es keine Fachfirmen gebe, die das so schnell können. Die Bahn habe zudem Arbeitsplätze abgebaut, weil es keine Aufträge gegeben habe. Schnelle Abhilfe für die Überlastung und die Kapazitätsengpässe des Systems Bahn kann es aus Sicht von Fahrgastvertreter Karg deshalb nicht geben:

"Wir haben uns in Gesellschaft und Politik Jahrzehnte entschieden, dass Deutschland überwiegend ein Autoland sein soll. Inzwischen gibt es eine Stimmungsänderung in der Bevölkerung. Das ist gut, aber das jetzt aufzuholen, wird viele Jahre dauern." Winfried Karg

Politisch langer Atem

Jetzt schnell der Bahn Geld versprechen – und es dann wieder abziehen, wenn der Staat nicht mehr so gut bei Kasse ist – das kann die Probleme des Systems Schiene nicht lösen. Eisenbahn sei ein langfristiges Geschäft, und brauche deshalb auch politisch einen langen Atem.