Bahn erkundet Muna-Gelände bei Feucht für ICE-Werk

Auf dem Gelände der ehemaligen Munitionsfabrik bei Feucht kommt die weltweit modernste Technik zum Einsatz: Die Magnetsonden einer Kampfmittelsondierungsfirma aus Hannover können stecknadelkopfkleine Metallgenstände bis zu sechs Meter tief im Boden finden. Gut 30 dieser Untersuchungsfelder sollen der Bahn darüber Aufschluss geben, wie verseucht das Waldgelände tatsächlich ist und wie teuer eine mögliche Räumung werden könnte. Dafür müssen keine Bäume gerodet werden.

Für Gegner des ICE-Werks kommt Untersuchung zu spät

Diese Untersuchungen hätten vor Beginn des Raumordnungsverfahrens stattfinden müssen, also vor der Prüfung ob das ICE-Werk tatsächlich hier in die Landschaft passt, kritisieren die Gegner aus den benachbarten Gemeinden. Aus Naturschutzgründen ist dies allerdings nur in den Wintermonaten erlaubt. Im vergangenen Winter war die Standortsuche der Bahn aber noch nicht so weit fortgeschritten. Würden diese Untersuchungen erst im nächsten Winter stattfinden, würde das die Planungen der Bahn erheblich verzögern. Für die Regierung von Mittelfranken, die das laufende Raumordnungsverfahren durchführt, sind die derzeitigen Untersuchungen irrelevant. Für die Bahn aber entscheidend.

Grundwasser wird auf Kampfmittel-Rückstände getestet

Neben der schon genannten Untersuchung des Bodens auf Kampfmittelrückstände aus dem Zweiten Weltkrieg sind auch 15 neue Grundwassermessstellen in den Boden gebohrt worden. Sie sollen Aufschluss darüber geben, wie stark das Grundwasser in welcher Tiefe von den Kampfmitteln betroffen ist. 1946 fand bei der Kampfmittelbeseitigung eine ungewollte Explosion statt, deren genauen Folgen für die Umwelt bis heute unklar sind. Das Gelände der ehemaligen Munitionsfabrik bei Feucht ist aus diesen Gründen seitdem ein umzäuntes Sperrgebiet.

Weil auch Teile der ehemaligen Munitionsbunker nach dem Zweiten Weltkrieg einfach gesprengt wurden und ihre Reste bis heute unangetastet im Wald verstreut liegen, will sich die Bahn auch davon ein genaueres Bild machen. Dafür sollen fünf ehemalige Bunker von einer Spezialfirma auf ihre mögliche Räumung untersucht werden.

Aufschlussreiche Ergebnisse auch ohne ICE-Werk

Weil die Ergebnisse dieser umfangreichen Untersuchungen auf dem Muna-Gelände bei Feucht voraussichtlich erst Anfang nächsten Jahres vorliegen werden, entsteht ein finanzielles Risiko für die Bahn. Die Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens für das geplante ICE-Instandhaltungswerk will die prüfende Behörde, die Regierung von Mittelfranken, voraussichtlich schon Ende des Jahres bekannt geben. Das wäre deutlich früher als die Ergebnisse der laufenden Untersuchung vorliegen würden. Sollte dabei der Standort Muna als ungeeignet eingestuft werden, wären diese Untersuchungen für die Bahn umsonst gewesen. Weil die Ergebnisse dieser Untersuchung aber so aufschlussreich sein werden, sollen sie dem Grundstückseigentümer, dem Bund, zur Verfügung gestellt werden.