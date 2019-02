BaFin verbietet Wetten auf fallende Wirecard-Kurse

Der Verlauf des Börsenkurses von Wirecard gleicht seit einiger Zeit einer Achterbahnfahrt. Derart große Kursschwankungen sind bei Daxkonzernen äußerst ungewöhnlich. Deshalb hat die Finanzaufsicht BaFin nun neue Spekulationen auf fallende Aktienkurse bei dem Münchner Zahlungsdienstleister untersagt.

Die BaFin fürchtet offenbar, dass sich die massiven Kursschwankungen bei Wirecard zu einem Flächenbrand entwickeln. Sie seien "eine ernstzunehmende Bedrohung für das Marktvertrauen in Deutschland", heißt es in einer Verfügung der obersten Wertpapieraufseherin Elisabeth Roegele. Die Kursschwankungen hätten zu "massiven Unsicherheiten an den Finanzmärkten" geführt.

Zeitungsartikel war Ursache für jüngsten Kursabsturz

Die Finanzaufsicht prüft den Verdacht der Marktmanipulation von Wirecard-Aktien. Die Untersuchung sei noch nicht abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Behörde. "Wir begrüßen alle Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, die zu einer schnellen Aufklärung beitragen", sagte ein Wirecard-Sprecher.

Konkret geht es um einen Artikel der "Financial Times" am vergangenen Mittwoch: Die Zeitung hatte berichtet, dass ein Wirecard-Manager in Singapur im vergangenen Jahr verdächtigt worden sei, gegen örtliche Gesetze verstoßen zu haben. In einer firmeninternen Präsentation sei von Dokumentenfälschung und Geldwäsche die Rede. Der Manager arbeite weiterhin bei Wirecard.

Wirecard-Aktie bricht binnen weniger Minuten ein

Wenige Stunden vor dem Zeitungsbericht hatte Wirecard seine vorläufigen Geschäftszahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht. Der weltweite Boom von Online-Handel und Bezahlen per Smartphone-App bescherte dem Zahlungsabwickler erneut ein dickes Gewinnplus. Das Betriebsergebnis kletterte im vergangenen Jahr um 38 Prozent auf 568 Millionen Euro.

Nach Veröffentlichung des Artikels brach der Aktienkurs von Wirecard um fast 25 Prozent ein. Der Absturz kam binnen weniger Minuten bei hohen Umsätzen. Die Börse unterbrach den Handel. Mehrere weitere Berichte der Zeitung ließen die Aktie immer weiter abstürzen.

BaFin spricht von gezielten "Short-Attacken"

Der Konzern wies den Bericht als "falsch, ungenau, irreführend und diffamierend" zurück. Er entbehre jeder Substanz. Das Unternehmen aus Aschheim bei München war in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel von Betrugsvorwürfen, die aber stets im Sande verliefen.

Von Kursabstürzen nach ähnlichen Veröffentlichungen profitierten in der Vergangenheit Investoren, die sogenannte "Leerverkäufe" durchgeführt hatten: Die Spekulanten verkaufen Aktien, die sie zum Zeitpunkt der Transaktion noch gar nicht besitzen. Wenn in der Zwischenzeit der Kurs abstürzt, können sie die Aktien billiger zurückkaufen, um sie dann wieder an ihre ursprünglichen Inhaber zurückzugeben. Die BaFin spricht von sogenannten "Short-Attacken" auf die Wirecard-Aktie.

Leerverkäufe grundsätzlich legal

Mit dem strikten Verbot neuer Leerverkäufe oder der Erhöhung von Leerverkaufs-Positionen greift die BaFin erstmals zu einem so scharfen Schwert. In der Finanzkrise im September 2008 hatte sie ungedeckte Leerverkäufe von elf deutschen Finanztiteln für fast eineinhalb Jahre verboten.