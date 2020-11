Bafin-Mitarbeiter spekulierten mit Wirecard-Aktien

Der inzwischen insolvente frühere Dax-Konzern Wirecard hatte im Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und in der Folge Insolvenz angemeldet. Die Firma saß als Dienstleister für bargeldlose Zahlungen an Ladenkassen und im Internet an der Schnittstelle zwischen Händlern und Kreditkartenfirmen.

Ermittlungen wegen "gewerbsmäßigen Bandenbetrugs"

Die Münchener Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Unternehmen seit 2015 Scheingewinne auswies, und ermittelt deshalb wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Um die politische Aufklärung des Skandals bemüht sich ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages.

Die Finanzaufsicht Bafin prüft derzeit private Börsengeschäfte ihrer Mitarbeiter, bei denen der Kurs der Wirecard-AG eine Rolle spielte, also zum Beispiel Kauf oder Verkauf von Aktien des Unternehmens. Im Raum steht der Verdacht, dass Mitarbeiter der Bafin einen möglichen Informationsvorsprung zum privaten Vorteil genutzt haben könnten.

Kurz vor der Insolvenz noch über 100 Geschäfte

495 private Geschäfte wurden der Bafin inzwischen von Anfang 2018 bis zum 30. September 2020 gemeldet, hinzu kommen zwei Geschäfte im Jahr 2017. 88 Geschäfte wurden 2018 abgewickelt, 137 im Jahr 2019 und im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 265 - davon 106 im Juni. Getätigt haben sie 85 Bafin-Mitarbeiter. Am 25. Juni meldete Wirecard Insolvenz an. Für Juli und August sind bislang nur fünf private Geschäfte mit Wirecard-Bezug bekannt.

"Erschütternd, was ans Tageslicht kommt"

Der FDP-Abgeordnete Schäffler erklärte: "Es ist erschütternd, was bei der Finanzaufsicht alles ans Tageslicht kommt. Ein Ende scheint hier nicht in Sicht." Die Bafin gehe mit Verhaltensregeln für die eigenen Mitarbeiter zu lasch um.