Bäckerei Goldjunge aus Langenzenn kämpft ums Überleben

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bei der Bäckerei-Kette Goldjunge aus dem Landkreis Fürth wurde Volker Böhm bestellt, der für die zuständige Anwaltskanzlei Schultze und Braun arbeitet. Böhm habe die Beschäftigten der Bäckerei am Dienstag gemeinsam mit dem Unternehmens-Geschäftsführer Robin Schimpf in Langenzenn auf mehreren Betriebsversammlungen über die aktuelle Situation und die weiteren Schritte informiert, heißt es weiter. Die Löhne und Gehälter der 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seien bis Ende Oktober gesichert.

Preissteigerungen zwingen Bäckerei in die Knie

Laut Geschäftsführer Schimpf konnte das Unternehmen die "enormen Preissteigerungen" nicht mehr kompensieren. Die Preise für Rohstoffe wie Mehl oder Margarine hätten sich in den vergangenen zehn Monaten nahezu verdoppelt. Für Energie müsse das Unternehmen im Monat derzeit 100.000 Euro mehr bezahlen als im Herbst 2021, so Schimpf laut Mitteilung.

Hoffnung: attraktiv für Investor

Der vorläufige Insolvenzverwalter verschafft sich derzeit am Sitz von Goldjunge in Langenzenn einen Überblick über die Situation und die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Ziel des Verfahrens sei der Erhalt des Unternehmens und möglichst vieler der 300 Arbeitsplätze, so Böhm. Das Unternehmen stehe für Produkte mit hoher Bäcker-Qualität und habe mit seinen 26 Filialen eine attraktive Präsenz in der Metropolregion Nürnberg. Das mache die Bäckerei für einen Investor attraktiv.

Bereits im Herbst 2018 hatte Goldjunge aufgrund eines Liquiditätsengpasses einen Insolvenzantrag stellen müssen. Im Sommer 2019 stimmten die Gläubiger der Bäckerei dem Insolvenzplan und damit dem Erhalt des Unternehmens zu.