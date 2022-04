BA: Sanktionen im Jahr 2021 auf niedrigem Niveau

Mit 193.729 Sanktionen gegen erwerbsfähige Leistungsbezieher waren es zwar 22.618 mehr als noch im Jahr 2020, teilt die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit Sitz in Nürnberg mit. Die Zahl der Sanktionen lag im Jahr 2019 allerdings bei 806.811.

Der starke Rückgang resultiert laut BA aus den Folgen der Pandemie, aber auch aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2019. So wurde einerseits der Arbeitsmarkt stark belastet und die Zahl an Vermittlungsvorschlägen sank. Aufgrund der Schutzverordnungen für die Leistungsberechtigten gab es mehr telefonische Beratungstermine. Diese werden ohne Rechtsfolgen verschickt, wodurch ein Fernbleiben folgenfrei bleibt.

3,1 Prozent der Leistungsberechtigten wurden im vergangenen Jahr mit mindestens einer Sanktion belegt. Das heiße im Umkehrschluss, dass 97 von 100 Menschen mit Sanktionen nicht in Berührung kommen, so die BA weiter.

Mit Bürgergeld kommen neue Sanktionsregeln

Von der Regierung geplante, befristete Ausnahmeregelungen sollen zudem im Sommer 2022 in Kraft treten. Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, begrüßt die Reformvorschläge zum Bürgergeld und die darin geplanten Änderungen der Sanktionsregeln: "Wir brauchen aber eine Handhabe gegen die kleine Gruppe, die sich sonst entzieht", so Scheele. Andernfalls würden sie so den Kontakt zu ihnen verlieren und könnten den Menschen nicht mehr helfen.