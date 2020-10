B5 Börse: Trüber Ausblick bei Puma

Der Blick auf das Gesamtjahr sei nicht so rosig, sagte Puma-Chef Björn Gulden in Herzogenaurach. So schlimm wie im Frühjahr, als weltweit fast alle Läden schließen mussten, werde es aber wohl nicht. Rote Zahlen erwarte man operativ jedenfalls nicht, betonte Gulden. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen ist in den ersten drei Quartalen gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zurück gegangen auf 146 Millionen Euro.

DAX fällt auf unter 12.000

Die Anleger machen sich auch Sorgen, die Aktien verbilligen sich um vier Prozent. Die Papiere des Konkurrenten Adidas knicken um 3,6 Prozent ein. Auch sonst bleibt die Stimmung angespannt. Der DAX verliert am Mittag mehr als drei Prozent, er ist damit unter die Marke von 12.000 gerutscht auf 11.685. Der Euro hat nachgegeben auf 1,17 39 Dollar.