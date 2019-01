B5 Börse: Shutdown-Ende hilft Dow kaum

0,7 Prozent kamen am Ende genau heraus bei 24.730 Punkten. Der Nasdaq-Index legte gut ein Prozent zu. Die grundsätzlich positive Stimmung kam von Seite der Unternehmen. Es gab gute Zahlen von der Kaffeehaus-Kette Starbucks. Die Aktien gewannen knapp 4 Prozent. Der Speicherhersteller Western Digital begeisterte die Anleger mit der Aussicht auf höhere Umsätze im zweiten Halbjahr.

Keine deutsche Bankenfusion

Hier standen am Ende fast 8 Prozent Plus an den Tafeln. Hierzulande legte der DAX heute 1,4 Prozent zu. Covestro, Volkswagen und Deutsche Bank waren die Spitzenreiter mit 4 bis 5 Prozent. Bei der Deutschen Bank atmeten die Anleger wohl auf, weil aus dem Aufsichtsrat zu hören war, dass im Moment keiner einen Zusammenschluss mit der Commerzbank wolle. Noch zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss knapp über 1,14 Dollar.