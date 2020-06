B5 Börse: Schwache Woche geht zu Ende

Der Deutsche Aktienindex stand am vergangenen Freitag noch rund zwei Prozent höher. Die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle ist wieder in den Vordergrund getreten, aufgrund weltweit steigender Zahlen an Neuinfektionen, vor allem in den USA, Brasilien und Russland.

Besonders bitter war die Woche für die Anleger von Wirecard. Die Aktien gaben heute weitere 64 Prozent nach, damit kostet ein Anteil nur noch 1,28 Euro.

An der Wall Street verliert der Dow Jones 2,3 Prozent.

Besonders die Bankwerte an den US-Börsen sind hier unter Druck. Die US-Notenbank Fed hat den Geldinstituten vorläufig Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe verboten, wegen der Coronavirus-Pandemie. Damit soll die Kapitalbasis der Banken gestärkt werden, um die Folgen der Krise besser zu überstehen. An den Devisenmärkten tritt der Euro auf der Stelle bei 1,12 13 Dollar.