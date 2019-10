11.10.2019, 09:23 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

B5 Börse: SAP-Aktie schnellt zu Beginn nach oben

Die deutschen Börsen sind mit Schwung gestartet. Der DAX legt in den ersten Minuten fast 1 Prozent zu auf 12.275. M-DAX und TecDAX kommen zu Beginn dagegen nur ein klein wenig voran. Dass es im DAX so gut läuft, liegt vor allem an der SAP-Aktie.