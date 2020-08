B5 Börse: Microsoft soll an Tiktok interessiert sein

Der Tiktok-Eigentümer, das chinesische Technologieunternehmen ByteDance steht unter anderem in den USA unter großen Druck. Die Regierung dort prüft eine Gefährdung der nationalen Sicherheit. Sie begründet dies mit der Befürchtung, dass durch die Videoplattform private Informationen in die Hände der Kommunistischen Partei Chinas gelangen. Die Aktien von Microsoft zogen am Abend um ein halbes Prozent an.

Quartalszahlen von Tech-Giganten erfreuen die Anleger

Stärker gefragt waren dagegen die Papiere anderer Technologiegiganten nach überraschend guten Geschäftszahlen. Apple schnellten um 10,5 Prozent nach oben, der Konzern ist mit diesem Kurssprung das weltweit wertvollste Unternehmen an den Börsen. Der Dow Jones drehte zum Handelsende ins Plus und stieg um 0,4 Prozent. Der Nasdaq schloss 1,5 Prozent höher. An den deutschen Börsen verlor der DAX dagegen ein halbes Prozent und sank auf 12.313. Und der Euro hat angezogen auf 1,17 80 Dollar.