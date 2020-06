B5 Börse: Lufthansa sorgt weiter für Gesprächsstoff

Der Münchner Unternehmer hatte die Staatsbeteiligung an der Fluglinie zuvor stark kritisiert. Es werde nach einem Termin gesucht, an dem Thiele mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz zusammentreffen könne, berichtet das "Handelsblatt", die Zeitung beruft sich auf informierte Kreise. Das Treffen solle möglichst noch diese Woche stattfinden. Zudem wurde bekannt, dass sich Thiele vor der entscheidenden außerordentlichen Hauptversammlung zum Staatseinstieg frisches Geld besorgt hat. Die von ihm kontrollierte KB Holding teilte gestern Abend mit, acht Millionen Aktien von Knorr-Bremse zu verkaufen.

Thiele verkauft Anteile an Knorr-Bremse

Der Ertrag der Transaktion solle der Unterstützung der anderen privaten Investments von Thiele dienen, hieß es in der Mitteilung. Daneben wird an den Börsen auch Wirecard die Investoren sicherlich weiter beschäftigen. An den Aktienmärkten in den USA und Asien zeigt sich kein einheitliches Bild. Während der Dow Jones gestern Abend leicht um 0,2 Prozent sank, ist der Nikkei in Tokio heute früh mit 0,6 Prozent im Plus. Der Euro steht bei 1,12 15 Dollar.