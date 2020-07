B5 Börse: Kursverluste vor dem Wochenende

Die Wirtschaft könnte sich doch nicht so schnell erholen wie erhofft, so die Befürchtung. Bereits die jüngsten Daten vom US-Arbeitsmarkt waren enttäuschend ausgefallen. Dann verschärfen sich auch die Spannungen zwischen China und den USA. Konsulate müssen geschlossen werden. Da fragen sich viele Börsianer, was auch dem Handelsabkommen wird. Der Dow Jones gab 0,7 Prozent nach. Der Nasdaq landete knapp 1 Prozent im Abseits.

Intel enttäuscht mit langsamer Entwicklung

Intel hinkt bei der Entwicklung einer neuen Generation von Prozessoren Monate dem eigenen Zeitplan hinterher. Die Aktien von Intel knickten um 16 Prozent ein. An den deutschen Aktienmärkten war die Stimmung ebenfalls schlecht. Der DAX rutschte 2 Prozent ab auf 12.838 Punkte.

Gold nahe Rekordhoch

Teurer ist erneut Gold: der Preis für eine Feinunze hat die Marke von 1.900 Dollar übersprungen und ist damit nur noch wenige Dollar vom Rekordhoch im September 2011 entfernt. Sehr fest zeigt sich der Euro bei 1,1630 Dollar.