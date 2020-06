B5 Börse: Kleiner Rückschlag

Dieses Jahr ist alles anders, und deshalb stand bis gestern hinter dem Spruch "Sell in May and go away" – ein großes Fragezeichen. Denn ausgerechnet die Monate April und Mai waren überaus starke Börsenmonate, und viele hatten sich schon ausgemalt, dass es so weitergehen könnte.

Um mehr als 40 Prozent hat sich der DAX nach seinen Tiefs vom großen Corona-Crash wieder nach oben gearbeitet. Vielen ging das zu schnell, und ein Rückschlag auf dem erreichten Niveau wäre nur verständlich.

DAX verteidigt 11.600er Marke

Zum Wochenschluss spricht bislang vieles für eine solche Verschnaufpause. Der Deutsche Aktienindex hat ein knappes Prozent abgegeben, auf 11.666 Punkte. Trotz dieser vorsichtigen Gewinnmitnahmen bleibt aber noch ein sattes Wochenplus übrig, von fast 600 Punkten. Die heutigen Verluste gehen quer durch alle Branchen: Autoaktien fallen zurück, auch Lufthansa und Wirecard, die gestern noch gesucht waren. E.ON ist sechs Prozent tiefer der schwächste Standardwert.

Der Euro kommt auf 1,1140 Dollar voran.