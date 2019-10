B5 Börse: Happy End für DAX

Am Ende einer schwierigen Woche durfte der DAX noch ein kleines Happy End feiern. Er erholte sich um 88 auf 12 013 Punkte. Dabei profitierte er davon, dass der amerikanische Arbeitsmarktbericht besser ausgefallen ist als erwartet. Das ist insofern eine sehr gute Nachricht, weil zuvor alle US-Daten, vor allem aus der Industrie, auf einen kräftigen Dämpfer für die US-Konjunktur schließen lassen. Über die Woche gesehen hat der DAX rund 400 Punkte verloren. Wochenverlierer waren Wirecard und Deutsche Bank mit Abschlägen von bis zu 7 Prozent.

Airbus trotzt Strafzöllen

Eines ist bemerkenswert: Die USA dürfen Strafzölle auf europäische Flugzeuge erheben. Das hat die WTO entschieden. So richtig unter Druck geraten ist die Airbus-Aktie aber nicht. Sie schloss fast 3 Prozent erholt bei 117, 70 Euro. Grund: Der Strafzoll liegt nur bei rund 10 Prozent. Der US-Konkurrent Boeing hatte sich eine höhere Rate erhofft, um den europäischen Konkurrenten stärker zu schwächen. In New York gewinnt der Dow Jones 0,9 Prozent. Der Euro kostet 1, 09 70 Dollar.