B5 Börse: Gold steigt, Dax dürfte deutlich verlieren

Im Handelsstreit der USA und China gibt es bedingt verschiedene Signale. Zum einen haben sich die Länder gegenseitig weitere Strafzölle angedroht. Zum anderen äußerten US Präsident Donald Trump, aber auch Chinas Chefunterhändler Liu He man sei offen für Gespräche. Einem chinesischen Zeitungsbericht zufolge meinte Chinas Chefunterhändler, sein Land sei willens den Konflikt in besonnenen Verhandlungen zu lösen.

Gold so hoch wie seit sechs Jahren nicht

Dennoch bleiben Anleger an den Finanzmärkten vorsichtig. Der Goldpreis legt weiter zu auf 1543 Dollar. Nachdem die Börsen vor dem Wochenende tief im Minus Bereich waren setzt sich das heute in Asien fort. Der japanische Aktienindex Nikkei verliert rund 2 Prozent. Frühen Einschätzungen von Börsenhändlern zufolge dürfte der deutsche Aktienindex Dax mit Abschlägen von fast 1 Prozent starten. Interessant wird in diesem Umfeld wie heute der viel beachtete deutsche Ifo Geschäftsklima ausfällt.

Der Euro steht bei einem Dollar 11 45.