B5 Börse: Gewinnmitnahmen belasten

Die Corona-Pandemie scheint wieder mehr und mehr in den Vordergrund zu treten. Aufgrund der anhaltend hohen Zahlen an Neuinfektionen geht die Sorge um, dass die Beschränkungen womöglich verschärft werden müssen und dies zu weiteren wirtschaftlichen Schäden führt. Da hilft es auch wenig, dass viele Unternehmen im dritten Quartal die Verluste aus dem zweiten Quartal wieder ein Stück weit aufholen konnten.

Anleger suchen nach Alternativen

Gefragt waren dagegen Staatsanleihen. So ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf minus 0,53 Prozent gesunken. Bei den entsprechenden US-Papieren sank die Rendite auf 0,9 Prozent. Und auch der Goldkurs zieht ein wenig an auf 1.881 Dollar je Feinunze. Das sind umgerechnet 1.593 Euro. An den Devisenmärkten steht der Euro bei 1,18 12 Dollar.