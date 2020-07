B5 Börse: Fed hilft Dow Jones nach oben

Die Fed hatte den Leitzins bei nahe Null belassen und sich alle Optionen für weitere Hilfsmaßnahmen offen gehalten. Nun hofft man offenbar, dass da noch Einiges von Seiten der Fed kommen könnte. Der Dow Jones jedenfalls schaffte rund ein halbes Prozent Plus. Der Nasdaq-Index verbuchte gut ein Prozent. An den deutschen Aktienmärkten war heute beim DAX nicht allzu viel los, mit 0,1 Prozent Minus am Ende. Endstand: 12.822.

Wirecard wieder über zwei Euro

Immerhin: Wirecard-Aktien schafften noch einmal 13 Prozent Plus und notierten am Ende sogar wieder über 2 Euro. Bei BASF ging es dagegen nach einem enttäuschenden Ausblick um 5 Prozent abwärts. Der M-DAX schaffte dagegen insgesamt 0,3 Prozent Plus. Spitzenreiter war hier Osram mit 4 Prozent Gewinn. Und zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei 1,17 80 Dollar.