B5 Börse: Dow schließt knapp behauptet

Er schloss 0,1 Prozent leichter. Nach den jüngsten Anstiegen kam es bei einigen Werten zu Gewinnmitnahmen. Gefragt waren dagegen wieder Technologiewerte, der Nasdaq stieg um zwei Prozent. Die Grundstimmung bleibe positiv, erklärte ein Vermögensverwalter von Aberdeen Standard. Das sieht man auch an den Ölpreisen, die wieder Boden gutmachen konnten. So verteuerte sich der Preis für ein Barrel der Rohölsorte Brent leicht auf knapp 44 Dollar.

Anleger werden wieder etwas vorsichtiger

Dagegen geriet der Goldkurs etwas unter Druck. Der Preis für eine Feinunze liegt am Abend bei 1.863 Dollar, das sind umgerechnet 1.582 Euro. Gold wird in Dollar abgerechnet, eine stärkere US-Währung macht das Edelmetall außerhalb des Dollarraums unattraktiver. Der Euro hat nachgegeben auf 1,17 83 Dollar. Und an den deutschen Börsen kam der DAX leicht um 0,4 Prozent voran.