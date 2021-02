B5 Börse: Dow Jones schließt zwei Prozent niedriger

Auch große Technologiewerte wie Apple, Intel und mussten Federn lassen. Lediglich Twitter konnte ordentliche Gewinne verbuchen, nach der Ankündigung den Umsatz bis 2023 mindestens verdoppeln zu wollen. An den deutschen Aktienmärkten standen nach einigem Auf und Ab am Ende ebenfalls deutliche Verluste beim DAX an den Tafeln. 0,7 Prozent waren es weniger oder fast 100 Punkte. Zeitweise hatte das Börsenbarometer die 14.000er-Marke wieder hinter sich gelassen. Zu Handelsende waren es dann nur noch 13.879.

Schlusslicht im DAX ist die Bayer-Aktie

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern verbuchte 2020 den höchsten Verlust seiner Unternehmensgeschichte und legte auch noch eine enttäuschende Prognose für´s laufende Jahr vor. Reaktion: 6 Prozent Minus. Und zum Euro: Der steht zu US-Börsenschluss bei einem 1,21 65 Dollar.