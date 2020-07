B5 Börse: Dow Jones schließt leicht im Minus

Die Wall Street in New York hat den Handel uneinheitlich beendet. Der Dow Jones schloss 0,2 Prozent im Minus bei 26.672 Punkten. Der Technologie-Index Nasdaq stieg hingegen um 0,3 Prozent. Sorgen bereiteten den Anlegern unter anderem die steigenden Coronavirus-Infektionen in den USA. Und die Reisebranche im Land bittet den Kongress um weitere Hilfen im Volumen von zehn Milliarden Dollar.

Netflix und Blackrock nach Zahlen

Enttäuschung über die Prognosen für das weitere Wachstum setzte den Papieren von Netflix zu. Die verloren 6,5 Prozent. Nachdem der Anbieter von Online-Videos in den ersten Monaten der Corona-Krise relativ viele Kunden gewonnen hat, rechnet er nun damit, dass nicht mehr ganz so viele neue Kunden hinzukommen. Nach Vorlage von Geschäftszahlen ging es für Aktien des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock rund 3,5 Prozent aufwärts. Der Gewinn fiel nach Unternehmensangaben besser aus als erwartet. Am deutschen Aktienmarkt gewann der DAX 0,4 Prozent auf 12.920 Punkte. Und der Euro ist 1,14 35 Dollar wert.