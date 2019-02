B5 Börse: Deutsche Bank schreibt wieder schwarze Zahlen

Das Nettoergebnis der Deutschen Bank habe 2018 unterm Strich bei 341 Millionen Euro gelegen - nach einem Verlust von 735 Millionen Euro im Vorjahr, teilte das größte deutsche Geldhaus am Morgen mit. Vorstandschef Sewing äußerte sich zufrieden. Die Rückkehr in die Gewinnzone zeige, dass die Deutsche Bank auf dem richtigen Weg sei. Im laufenden Jahr wolle man die Kosten weiter senken, gleichzeitig in Wachstum investieren und so die Profitabilität über das laufende Jahr hinaus substanziell steigern. Die Aktionäre sollen trotz des Gewinns nur eine stabile Dividende von 11 Cent je Aktie bekommen.

Kommt es zu einer Bankenfusion?

Bei der Vorstellung der Bilanz heute in Frankfurt dürfte aber auch eine mögliche Bankenfusion ein Thema sein. Gestern hatte sich abgezeichnet, dass ein Zusammenschluss mit der Commerzbank oder einem ausländischen Institut immer wahrscheinlicher wird.

Gemischte Vorgaben für den Start des DAX

An der Börse in Tokio schloss der Nikkei mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 20.788 Yen. Der Dow Jones an der Wall Street war gestern ebenfalls um 0,1 gestiegen, der Nasdaq an der Technologiebörse jedoch legte um 1,4 Prozent zu. Facebook hatte die Anleger mit guten Zahlen begeistert. Der Euro steht am Morgen bei 1, 14 35 Dollar.