B5 Börse: DAX und Dow mit deutlichen Gewinnen

Steigende Corona-Infektionszahlen können die Investoren sichtlich nicht in ihrer Zuversicht bremsen. Zumal aus dem Dienstleistungssektor ermutigende Zeichen kommen. Da erwarten die Firmen bessere Geschäfte als Analysten gedacht hatten. So kamen Dow Jones und Nasdaq jeweils rund 2 Prozent voran.

Wirecard: Verluste kaschiert?

Bereits an den deutschen Aktienmärkten war die Stimmung gut. Der DAX legte gut 1,5 Prozent zu auf 12.733 Punkte. Die mutmaßlichen Luftbuchungen beim insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard haben laut einem Zeitungsbericht kaschieren sollen, dass der Konzern in Europa und Amerika Verluste macht. Die Aktien von Wirecard brachen um 20 Prozent ein. Die Aktien von MTU konnten knapp ein halbes Prozent zulegen. Der Münchner Konzern will mehr als 1.000 Arbeitsplätze streichen – als Folge der Coronakrise. Der Euro ist fest am Abend bei gut 1,13 Dollar.