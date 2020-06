B5 Börse: DAX über 12.500

Der DAX schloss 2,1 Prozent höher bei 12.523. Der MDAX kam um 0,8 Prozent voran. Dem Forschungsinstitut IHS Markit nach hat sich die Stimmung in den Unternehmen in diesem Monat in Europa wieder deutlich aufgehellt. Besonders positiv sind im DAX die Anteile von Bayer aufgefallen. Die Anleger setzen offenbar auf einen baldigen Vergleich im Streit um den Unkrautvernichter Glyphosat, nach entsprechenden Medienberichten.

Erleichterung bei Bayer

Ein Vergleich könnte noch in dieser Woche verkündet werden, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Sie beruft sich auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Bei dem Agrarchemie- und Pharmakonzern wollte man den Bericht nicht kommentieren. Die Aktien schnellten trotzdem um 5,8 Prozent nach oben. Bei Wirecard wurde die beispiellose Talfahrt gestoppt. Die Titel konnten heute mal 8,8 Prozent zulegen. Damit bleiben die Anteilsscheine des Zahlungsabwicklers aber deutlich unter der Marke von 20 Euro, bei 17,16 Euro je Aktie. Der Euro steht bei 1,13 25 Dollar.