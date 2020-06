vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

B5 Börse: DAX trotz starkem IFO-Index sehr schwach

In den Chef-Etagen der deutschen Unternehmen ist die Stimmung im Juni deutlich besser geworden. Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist so stark gestiegen wie nie zuvor. An den Börsen hat man aber Angst vor dem nächsten Corona-Shut-Down.