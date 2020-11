B5 Börse: DAX startet mit "Nullnummer"

Der DAX tritt nach den jüngsten kräftigen Kursgewinnen auf der Stelle. Er startet kaum verändert in den Handel. Aktuell verliert er vier auf 13.135 Punkte. Weltweit hoffen die Anleger auf Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen. Das Duo Pfizer/BioNTech strebt eine Zulassung an, ebenso der US-Hersteller Moderna. Die Märkte gehen davon aus, dass das Ende des Tunnels in Sicht ist. "2022", so ein Analyst der HSBC, "sollte ein Großteil der Weltbevölkerung Zugang zu einem Impfstoff haben". Noch gehört das in die Kategorie "Hoffnung", aber auch sie ist ein wichtiger Treibstoff für die Märkte.

DAX tendiert uneinheitlich

Abzulesen an der kräftigen Erholung der Aktien großer internationaler Airlines, deren Geschäft in diesem Jahr weitgehend zusammengebrochen ist. Im frühen Handel sind Conti, Deutsche Bank und RWE mit Aufschlägen bis zu einem Prozent gesucht. MTU, einer der jüngeren Gewinner, verlieren 1,3 Prozent. Der Euro kostet 1,18 50 Dollar.