B5 Börse: DAX startet 2,5 Prozent leichter

Damit folgt der deutsche Leitindex den negativen Vorgaben von den Börsen in Asien heute früh. Es gibt derzeit keinen einzigen Gewinner im DAX, bei den Verlierern vorne mit dabei sind die Titel der Deutschen Bank, die 2,9 Prozent verlieren. Dem Kurs hat es offenbar nicht geholfen, dass der Vorstand der Bank davon ausgeht, ohne weitere Kapitalerhöhung durch die Corona-Krise zu kommen. An den Börsen geht die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle um.

Auch von den Ölmärkten kommt Druck

Die Preise dort geben wieder nach. Ein Barrel, das sind rund 159 Liter, der Nordseesorte Brent verbilligt sich um 1,3 Dollar auf 37,4 Dollar. Marktteilnehmer begründeten die Verluste mit neu aufgeflammten Konjunktursorgen. Bereits in der vergangenen Woche waren die Ölpreise auf Talfahrt gegangen, nachdem die US-Notenbank einen düsteren Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung in den Vereinigten Staaten abgegeben hatte. An den Devisenmärkten gibt der Euro nach auf 1,12 33 Dollar.

