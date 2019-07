B5 Börse: DAX schließt fester

Insbesondere die guten Quartalszahlen einiger US-amerikanischer Banken haben am Nachmittag noch die Stimmung aufgehellt. Nach der Citigroup gestern konnten heute die Finanzhäuser JP Morgan und Goldman Sachs überzeugen.

Bayer: Glyphosat-Strafe stark gesenkt

Beim deutschen Pharma- und Chemiekonzern Bayer dürfte man etwas aufatmen. In einem Prozess im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat hat ein Richter in den USA die Schadenersatzzahlung in einem Fall deutlich reduziert von mehr als 80 auf nun rund 25 Millionen Dollar. Analysten meinen, dass dies die Position von Bayer bei Vergleichsverhandlungen stärke. Die Aktien von Bayer kamen knapp 1 Prozent voran.

S&P bestätigt Bonitätsnote der Deutschen Bank

Die Ratingagentur Standard & Poors sieht gute Chancen für den Umbauprozess der Deutschen Bank. So kletterten die Anteile der Deutschen Bank um knapp 4,5 Prozent. Der DAX landete knapp ein halbes Prozent im Plus bei 12.431 Punkten. In New York rangieren Dow Jones und Nasdaq jeweils leicht im Minus. Der Euro ist schwächer bei 1,1215 Dollar.