B5 Börse: Dax mit Gewinnen gestartet

Dem deutschen Aktienindex Dax hilft heute erstmal die gute Stimmung an anderen Börsen. In den USA hat der Dow Jones gestern zwar kaum verändert geschlossen, aber für die Technologiebörse Nasdaq ging es um mehr als 0,5 Prozent aufwärts. In Asien verzeichnen die wichtigen Aktienindizes heute Aufschläge. Und das beflügelt den Dax. Der Dax verbessert sich um fast 1 Prozent auf 11.225 Punkte.

Aktien von Infineon legen weiter zu.

Für die Aktien des Münchner Chipherstellers Infineon geht es weiter nach oben. Schon gestern war Infineon mit einem Plus von gut 6 Prozent der Spitzenreiter im Dax. Und auch heute greifen Anleger erstmal weiter zu. Infineon Aktien mit einem Plus von fast 1,5 Prozent. Und das obwohl der amerikanische Chiphersteller Intel mit seinem Ausblick enttäuscht hat. Am 5. Februar wird sich Infineon in die Geschäftsbücher schauen lassen. Am Währungsmarkt notiert der Euro bei einem Dollar 13 20. Am Vormittag wird der deutsche Ifo Geschäftsklima Index interessant. Im Dezember war der Ifo Index deutlich und überraschend um einen Punkt gesunken.