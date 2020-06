B5 Börse: Dax erobert 12.000-Punkte-Marke zurück

Die Anleger hatten das milliardenschwere Konjunkturpaket vor Augen, das die Bundesregierung auf den Weg bringen will. Insbesondere für die Autoindustrie erhoffen sich die Investoren Unterstützung in Form von Kaufprämien. Die Aktien der Autokonzerne gehörten mit zu den größten Gewinnern: BMW kamen mehr als 5 Prozent voran, VW gut 5,5 Prozent und Daimler sogar fast 8 Prozent.

US-Börsen ebenfalls im Plus

Noch stärker nach oben ging es mit den Anteilen des Münchner Flugzeugzulieferers MTU: diese verteuerten sich um gut 10 Prozent. Insgesamt kletterte der DAX um 3,8 Prozent auf 12.021 Punkte. Auch in New York überwog zum Schluss deutlich die Zuversicht: der Dow Jones landete gut 1 Prozent im Plus. Der Nasdaq verbesserte sich um gut ein halbes Prozent. Fest tendiert am Abend der Euro bei 1,1160 Dollar.