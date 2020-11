B5 Börse: Börsen bleiben im Pausenmodus

Die Börsen konsolidieren – und das weiterhin auf höchstem Niveau. Der DAX schloss gestern bei 13 200 Punkten. Heute wird er inoffiziell gerade mal 100 Punkte tiefer erwartet. Das ist im normalen Bereich. Beim DAX war in den letzten Monaten immer wieder zu sehen, dass bei einem Niveau von 13 300 Punkten das Ende der Fahnenstange erreicht wird. Unternehmensnachrichten sind heute eher dünn gesät.

Knorr-Bremse stabil in Corona-Krise

Der Bremsenspezialist Knorr Bremse hat seine Quartalszahlen vorgelegt. Das Münchner Unternehmen sieht sich gut gerüstet in der Corona-Krise. Im dritten Quartal konnten in den Sparten Schiene und Nutzfahrzeuge die Umsätze gesteigert werden. Knorr Bremse peilt weiterhin einen Jahresumsatz von plus/minus 6 Milliarden Euro an. Die Aktie wurde zuletzt für gut 100 Euro gehandelt. In Tokio verliert der Nikkei-Index ein halbes Prozent auf 25 617. Der Euro kostet 1, 18 50 Dollar.