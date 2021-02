B5 Börse: Aktienmärkte weiter im Höhenflug

Die Parteien in Washington haben sich zwar bislang noch immer nicht auf ein neues Corona-Hilfspaket einigen können. Die Anleger gehen aber fest davon aus, dass ein Geldsegen in Kürze kommen wird. Neue Konjunkturdaten aus den USA waren zudem gut ausgefallen.

Ebay und Paypal überzeugen

Von den Konzernen kommen weiterhin erfreuliche Bilanzen so von Ebay und Paypal deren Aktien kräftig zulegen konnten. Dow Jones und Nasdaq landeten jeweils gut 1 Prozent im Plus. Bereits an den deutschen Aktienmärkten hatte gute Stimmung geherrscht.

Bayer-Aktionäre froh über weitere Glyphosat-Einigung

Der DAX kletterte um knapp 1 Prozent auf 14.060 Punkte. Es fehlen weniger als 100 Punkte bis zum Rekordhoch. Der MDAX hat bereits neue Höchststände erreicht. Die Aktien von Bayer verteuerten sich um knapp 5,5 Prozent. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hat in den USA einen weiteren Vergleich erzielt bei den Schadenersatzklagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Schwach ist der Euro: er steht am Abend bei 1,1965 Dollar.