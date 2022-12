B5 Börse: Nikkei im Minus

Die Aktienmärkte in Asien notieren uneinheitlich. An wichtigen Börsen fallen die Kurse. Die Börsen weltweit haben zuletzt Rekordstände erreicht – auch der Nikkei in Tokio. Nun notiert der japanische Leitindex leicht im Minus. Er bewegt sich aber immer noch auf dem Niveau seines 21-Jahres-Hochs, das er in der vergangenen Woche erreicht hat. Am Freitag wurde an der Börse in Japan allerdings wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Nikkei pausiert nach starker Woche

Allein über die vergangene Handelswoche hinweg stieg er um 2,4 Prozent. Damit verbuchte er die 8. Woche in Folge Gewinne. Das war die längste Gewinnserie beim Nikkei seit 2012, als Japans Premierminister Abe Wirtschaftsreformen eingeleitet hat. Die Börsen in China notieren uneinheitlich. Der Hang-Seng-Index in Hongkong fällt um 0,6 Prozent. Wie soeben bekannt wird, wurden in Großbritannien im Oktober 12 Prozent weniger Neuwagen verkauft – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und der Euro ist 1,1613 Dollar wert.

