B5 Börse: Lufthansa an DAX-Spitze

Die Lufthansa steht an der Spitze des DAX. Ihre Aktie gewinnt 2,8 Prozent auf 25, 20 Euro. Die deutsche Fluggesellschaft gilt als die große Gewinnerin des Niedergangs von Air Berlin. Kritiker bemängeln, dass sie an einigen Flughäfen durch die Übernahme der Air Berlin Slots eine Monopolstellung erhält – zum Beispiel am Flughafen Düsseldorf. Konzernchef Spohr spricht in einer ersten Stellungnahme von einem Meilenstein für sein Unternehmen. Die Analysten reagieren und heben die Kursziele deutlich an. Teilweise um gut 20 Prozent auf bis zu 30 Euro.

DAX bleibt unter 13 000

Der DAX bleibt wenig verändert. Er gewinnt nur 5 auf 12 976 Punkte. Verluste von bis zu einem Prozent müssen Heidelbergcement und RWE hinnehmen. Der Euro zieht wieder deutlicher an. Er wird für Kurse um 1, 18 60 Dollar gehandelt. Rigobert Kaiser B 5 Börse

