Autozulieferer Vitesco rechnet für 2023 mit wachsendem Umsatz

Beim Automobilzulieferer Vitesco mit Hauptsitz in Regensburg herrscht dank wachsender Produktionszahlen Zuversicht. Der Konzern erwartet im aktuellen Geschäftsjahr eine Steigerung des Umsatzes auf 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro, wie er am Donnerstag mitteilte. Dabei sei die rückläufige Auftragsfertigung für die ehemalige Muttergesellschaft Continental bereits eingerechnet.

Trotz Mehrkosten etwa durch die Halbleiterknappheit und steigende Materialkosten rechnet der Vorstand für 2023 auch mit einer höheren Gewinnspanne: Sie soll zwischen 2,9 und 3,4 Prozent liegen.

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2022

Vitesco hatte Ende Februar vorläufige Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr präsentiert. Demnach verbesserte sich der Umsatz auf fast 9,1 Milliarden Euro im Vergleich zu knapp 8,4 Milliarden Euro im Jahr 2021. Diese Zahl wurde auch heute bestätigt. Der Gewinn ging von zuvor 149 Millionen auf knapp 223 Millionen Euro nach oben. Allerdings erhalten Aktionäre keine Dividende.

Im Zuge der Vorstellung der Zahlen vor etwa vier Wochen hieß es von dem Regensburger Unternehmen, dass man sowohl die Folgen des Ukraine-Krieges als auch die Lieferkettenprobleme gut bewältigt habe. Das Geschäft mit Elektroautos macht bei Vitesco mittlerweile drei Viertel aller eingehenden Aufträge aus.

Stellenstreichung und Standortschließung

Am Hauptstandort in Regensburg beschäftigt Vitesco rund 3.000 Menschen, weltweit sind es circa 37.000. Im Juni vergangenen Jahres hatte der Konzern mitgeteilt, am seiner Niederlassung in Nürnberg etwa 800 Stellen abbauen zu wollen, das sind rund zwei Drittel der Arbeitsplätze vor Ort. In Roding im Landkreis Cham soll der Standort mit zuletzt 500 Mitarbeitenden bis 2024 geschlossen werden.